28 лютого начальник управління комунікацій ПС Юрій Ігнат підтвердив, що деяких фахівців зі складу Повітряних сил, яких перевели до піхоти на тлі нестачі людей на фронті, повернули назад. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю для "Радіо Свобода".

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Військових повертали до Повітряних сил

Ігнат розповів, що повертати назад військових до Повітряних сил почали після заборони головкома Сирського. Вона стосувалася переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, зокрема, з авіації.

Спеціально для цього створили спецкомісію та кол-центри, куди надходили звернення.

Якщо такі випадки були, що ці фахівці потрапили уже в піхоту, то, відповідно, рішенням командувача Повітряних сил було їх повернуто назад уже після розбору. Тому що відправлялись вони ще до оголошення головкомом цих заборон. І дійсно, було створено комісію, комісія збирала (дані – 24 Канал), були кол-центри, куди люди зверталися або в письмовій, або в телефонній формі, фіксувалися звернення і цих людей направляли назад у Повітряні сили,

– розповів Ігнат.

Щоправда, він не уточнив число переведених військовослужбовців ПС, бо це закриті дані.

Водночас він зауважив, що Генштаб визначав кількість осіб, які мали поповнити інші роди військ через складну ситуацію на фронті.

Ігнат також назвав переведення військовослужбовців Повітряних сил до піхоти "не надто приємними новинами", бо доводилося віддавати фахівців, які все життя присвятили авіації.

"Це має певні наслідки і буде мати, можливо, в майбутньому, щоби більш якісно комплектувати нам в подальшому протиповітряну оборону Повітряних сил", – додав він.