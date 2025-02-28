Керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України прокоментував нещодавні переведення із Повітряних сил до піхоти та інших родів військ. про це пише 24 Канал із посиланням на його інтерв'ю для "Радіо Свободи".

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Переведення все ще є

За словами Ігната, немає прихованої інформації – переведення є і зараз, але відбуваються вони трохи інакше. Водночас він відмовився говорити про кількість переведень, адже ця інформація не публічна. За його словами, Генштаб визначив певну кількість військових, які мають поповнити інші роди військ.

Це пов'язано із тим, що ситуація на фронті напружена та складна, а людей катастрофічно бракує, тому ухвалили рішення брати людей на підсилення із Повітряних сил, і з інших частин забезпечення.

Одразу скажу, що для Повітряних сил це не надто приємні новини, тому що доводиться віддавати фахівців різних,

– зазначив Ігнат.

Проте він також пояснив, що після створення комісії було заборонено відправляти на переведення дефіцитні спеціальності, тобто висококваліфікованих фахівців, які є операторами зенітно-ракетних систем, авіаційними техніками або тими, що проходили навчання за кордоном на ці системи.

Якщо ж такі фахівці були відправлені в піхоту до створення комісії, то їх було повернуто.