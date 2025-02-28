Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины прокомментировал недавние переводы из Воздушных сил в пехоту и другие роды войск. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью для "Радио Свободы".

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Переводы все еще есть

По словам Игната, нет скрытой информации – переводы есть и сейчас, но происходят они немного иначе. В то же время он отказался говорить о количестве переводов, ведь эта информация не публичная. По его словам, Генштаб определил количество военных, которые должны пополнить другие рода войск.

Это связано с тем, что ситуация на фронте напряженная и сложная, а людей катастрофически не хватает, поэтому приняли решение брать людей на усиление из Воздушных сил, и из других частей обеспечения.

Сразу скажу, что для Воздушных сил это не слишком приятные новости, потому что приходится отдавать специалистов разных,

– отметил Игнат.

Однако он также объяснил, что после создания комиссии было запрещено отправлять на перевод дефицитные специальности, то есть высококвалифицированных специалистов, которые являются операторами зенитно-ракетных систем, авиационными техниками или теми, что проходили обучение за рубежом на эти системы.

Если же такие специалисты были отправлены в пехоту до создания комиссии, то они были возвращены.