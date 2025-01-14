Під переведення, зокрема, потрапили авіаційні техніки. Що відомо про переведення з Повітряних сил у піхотні підрозділи, розібрався 24 Канал.

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Що відомо про переведення авіаційників у піхоту

Сержант Віталій Горжевський (позивний "Барт") повідомив, що майже всіх техніків із 114-ї бригади Повітряних сил планують перевести в піхотні підрозділи. Це залишить винищувачі МіГ-29 без технічного обслуговування.

За словами військових, попереднє скорочення вже суттєво зменшило кількість персоналу. Теперішнє переведення може повністю зупинити обслуговування літаків. Так, раніше з бригади забрали 250 осіб, зараз планують ще 218.

Старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов розповів у коментарі виданню "Галка", що особовий склад забирають і з керівництва, і з персоналу.

Не лише авіатехніки, але й мобільно-вогневі групи (МВГ) стикаються зі скороченням персоналу. За словами військовослужбовця з позивним "Невпинний реаліст" у його бригаді третину складу переводять у піхоту.

"Деякі МВГ (мобільно-вогневі групи – 24 Канал) залишаються повністю без людей. Як тепер екосистемі ППО впоратися з покладеними завданнями, я не знаю", – зазначив він.

Значною проблемою є те, що переведення проводиться за кількістю, без врахування досвіду чи посад.

Авіатехніки звернулися по допомогу до суспільства, адже втрата технічного персоналу може не лише підірвати бойову готовність Повітряних сил, а й поставити під загрозу безпеку країни.

Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговчого персоналу це просто неможливо. І якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації,

– наголосили авіатехніки.

Реакція військових та суспільства

На подію відреагував серед інших легендарний український пілот Вадим Ворошилов з позивним "Карая".

Він наголосив, що від професійних вмінь та навичок інженерно-технічного складу напряму залежить безаварійність льотної роботи та успіх бойового застосування авіації.

Чи готові ми їх просто віддати? Ні, адже це дуже вузько направлені спеціалісти, котрі вчились в вищих військово навчальних закладах упродовж 5 років, здобували професійний досвід підготовки повітряних суден у бойових бригадах та в умовах ведення бойових дій,

– заявив "Карая".

Він пригадав ситуації, коли інженерний склад рятував літаки, переміщіючи їх в укриття, витягав пілотів з палаючих кабін.

Він зазначає, що важко знайти таких кваліфікованих людей їм на заміну. Їх втрата призведе до проблем з утриманням та обслуговуванням літаків, припускає він. Це може загалом зменшити боєздатність авіаційних бригад.

"Авіація – це одна велика екосистема, життєдіяльність котрої напряму залежить від виконання функціональних обов’язків кожного елемента, взаємозамінити котрих неможливо. Я хочу відстояти своїх людей, нашу авіацію!", – резюмував він.

Український блогер та волонтер Сергій Стерненко з посиланням на власні джерела також підкреслив, що переведення стосуються зокрема вузькопрофільних фахівців ППО, наприклад, операторів РЛС, навчання яких займає дуже тривалий час.

Через це у Повітряних силах десятки бойових літаків доведеться виводити за штат як небоєготові, бо просто не буде кому обслуговувати.

Він також припускає, що ефективність роботи ППО суттєво погіршиться через це рішення.

Рішення про переведення авіатехніків у піхоту український волонтер пояснив браком особового складу на лінії бойового зіткнення.

Які наслідки може мати таке рішення

Як повідомляють рідні військових 24 Каналу, через масове переведення Повітряних сил у піхоту у більшості мобільно-вогневих груп не вистачатиме людей. У списках зокрема контрактники з відповідними військово-обліковими спеціальностями, яких не так просто замінити мобілізованими.

Наразі, за даними рідних військових, критична ситуація склалася у 1 Галицько-Волинській бригаді. Там третину бригади переводять у піхоту, без пояснень куди.

Наказ від Головнокомандувача ЗСУ надійшов у рекордний час 12 січня та даний час на його виконання – 2 дні, рекорд, аби ніхто нічого не встиг змінити,

– зазначили рідні захисників.

Важливо зазначити, що раніше вже були схожі списки. Так, в одній конкретній роті поїхало 11 людей, один з яких вже загинув, троє зазнали поранення під час першого ж бойового виходу. Тоді наказ мав дію виконання тиждень, зараз – 2 дні та значно більша кількість військовослужбовців.

"Командування Повітряних сил, ні бригада, ні батальйон, ні рота не мають на це впливу, вони мають виконати наказ, безпосередні командири безсилі, хоча в них забирають фахівців, які виявляли або знищували ворожі цілі", – наголосили родичі військових.

Водночас бойового злагодження під час включення у Сухопутні війська немає, у навчальні центри нікого не відправляють. Цих військових може забрати бригада з найбільшими втратами, з проблемним командиром, що робить це "квитком в один кінець".

Один із військовослужбовців також розповів 24 Каналу, що їх зібрали на шикування, а потім довели про кількість людей, яка має бути переведена. Це означає, що на РЛС залишиться одна людина, а більшість МВГ просто розформують, бо немає людей.

Як ситуацію коментують у Генштабі

У Генштабі ЗСУ зазначили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планували та не планують.

Натомість, як там зазначили, Повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу.

Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо,

– зазначили військові.

В ЗСУ підкреслили, що ситуація на фронті непроста, а на багатьох ділянках бракує піхотинців. Тому рішення про посилення сухопутних бригад на передовій військовослужбовцями із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення оборони.

Окрім того, у Генштабі зазначили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, хто пройшов підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що переведень дефіцитних спеціалістів не буде.

Враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ, офіційно повідомляю – такі переведення здійснюватись не будуть! Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних Силах спеціальностей,

– заявив ТВО командувача Повітряних сил ЗСУ генераль-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Він підкреслив, що часто ситуація вимагає непростих рішень. Так, Повітряні сили ЗСУ не перший рік посилюють побратимів на передовій, передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил, і воюють на найгарячіших напрямках фронту.

Повітряні Сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту.

Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією, запевняють у ПС.

"Зазначу, ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп, підвищуємо ефективність застосування авіаційної компоненти, і такий розвиток Повітряних Сил буде продовжуватись", – додає Кривоножко.