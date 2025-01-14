Под перевод, в частности, попали авиационные техники. Что известно о переводе из Воздушных сил в пехотные подразделения, разобрался 24 Канал.

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Что известно о переводе авиационщиков в пехоту

Сержант Виталий Горжевский (позывной "Барт") сообщил, что почти всех техников из 114-й бригады Воздушных сил планируют перевести в пехотные подразделения. Это оставит истребители МиГ-29 без технического обслуживания.

По словам военных, предыдущее сокращение уже существенно уменьшило количество персонала. Нынешний перевод может полностью остановить обслуживание самолетов. Так, ранее из бригады забрали 250 человек, сейчас планируют еще 218.

Старший техник инженерно-авиационной службы прикарпатской авиационной эскадрильи Дмитрий Донцов рассказал в комментарии изданию "Галка", что личный состав забирают и из руководства, и из персонала.

Не только авиатехники, но и мобильно-огневые группы (МВГ) сталкиваются с сокращением персонала. По словам военнослужащего с позывным "Неустанный реалист" в его бригаде треть состава переводят в пехоту.

"Некоторые МВГ (мобильно-огневые группы – 24 Канал) остаются полностью без людей. Как теперь экосистеме ПВО справиться с возложенными задачами, я не знаю", – отметил он.

Значительной проблемой является то, что перевод проводится по количеству, без учета опыта или должностей.

Авиатехники обратились за помощью к обществу, ведь потеря технического персонала может не только подорвать боевую готовность Воздушных сил, но и поставить под угрозу безопасность страны.

Мы пытаемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно. И если мы сейчас не получим поддержки и огласки, мы потеряем возможность не только защищать нашу землю, но и потеряем саму основу нашей авиации,

– отметили авиатехники.

Реакция военных и общества

На событие отреагировал среди других легендарный украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным "Карая".

Он отметил, что от профессиональных умений и навыков инженерно-технического состава напрямую зависит безаварийность летной работы и успех боевого применения авиации.

Готовы ли мы их просто отдать? Нет, ведь это очень узконаправленные специалисты, которые учились в высших военно-учебных заведениях в течение 5 лет, получали профессиональный опыт подготовки воздушных судов в боевых бригадах и в условиях ведения боевых действий,

– заявил "Карая".

Он вспомнил ситуации, когда инженерный состав спасал самолеты, перемещая их в укрытие, вытаскивал пилотов из горящих кабин.

Он отмечает, что трудно найти таких квалифицированных людей им на замену. Их потеря приведет к проблемам с содержанием и обслуживанием самолетов, предполагает он. Это может в целом уменьшить боеспособность авиационных бригад.

"Авиация – это одна большая экосистема, жизнедеятельность которой напрямую зависит от выполнения функциональных обязанностей каждого элемента, взаимозаменить которых невозможно. Я хочу отстоять своих людей, нашу авиацию!", – резюмировал он.

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко со ссылкой на собственные источники также подчеркнул, что переводы касаются в частности узкопрофильных специалистов ПВО, например, операторов РЛС, обучение которых занимает очень длительное время.

Из-за этого в Воздушных силах десятки боевых самолетов придется выводить за штат как небоеготовые, потому что просто некому будет обслуживать.

Он также предполагает, что эффективность работы ПВО существенно ухудшится из-за этого решения.

Решение о переводе авиатехников в пехоту украинский волонтер объяснил нехваткой личного состава на линии боевого соприкосновения.

Какие последствия может иметь такое решение

Как сообщают родные военных 24 Каналу, из-за массового перевода Воздушных сил в пехоту в большинстве мобильно-огневых групп не будет хватать людей. В списках в частности контрактники с соответствующими военно-учетными специальностями, которых не так просто заменить мобилизованными.

Сейчас, по данным родных военных, критическая ситуация сложилась в 1 Галицко-Волынской бригаде. Там треть бригады переводят в пехоту, без объяснений куда.

Приказ от Главнокомандующего ВСУ поступил в рекордное время 12 января и данное время на его выполнение – 2 дня, рекорд, чтобы никто ничего не успел изменить,

– отметили родные защитников.

Важно отметить, что ранее уже были похожие списки. Так, в одной конкретной роте поехало 11 человек, один из которых уже погиб, трое получили ранения во время первого же боевого выхода. Тогда приказ имел действие выполнения неделю, сейчас – 2 дня и значительно большее количество военнослужащих.

"Командование Воздушных сил, ни бригада, ни батальон, ни рота не имеют на это влияния, они должны выполнить приказ, непосредственные командиры бессильны, хотя у них забирают специалистов, которые выявляли или уничтожали вражеские цели", – отметили родственники военных.

В то же время боевого слаживания при включении в Сухопутные войска нет, в учебные центры никого не отправляют. Этих военных может забрать бригада с наибольшими потерями, с проблемным командиром, что делает это "билетом в один конец".

Один из военнослужащих также рассказал 24 Каналу, что их собрали на построение, а потом довели о количестве людей, которое должно быть переведено. Это означает, что на РЛС останется один человек, а большинство МВГ просто расформируют, потому что нет людей.

Как ситуацию комментируют в Генштабе

В Генштабе ВСУ отметили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировали и не планируют.

Зато, как там отметили, Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала.

Вместе с тем, отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное,

– отметили военные.

В ВСУ подчеркнули, что ситуация на фронте непростая, а на многих участках не хватает пехотинцев. Поэтому решение об усилении сухопутных бригад на передовой военнослужащими из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления обороны.

Кроме того, в Генштабе отметили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, кто прошел подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что переводов дефицитных специалистов не будет.

Учитывая резонанс в медиа относительно перевода специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, официально сообщаю – такие переводы осуществляться не будут! Это касается и других дефицитных в Воздушных Силах специальностей,

– заявил ВРИО командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Он подчеркнул, что часто ситуация требует непростых решений. Так, Воздушные силы ВСУ не первый год усиливают собратьев на передовой, прежде всего это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил, и воюют на самых горячих направлениях фронта.

Воздушные Силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное количество личного состава для усиления бригад на линии фронта.

Впрочем, это не будет касаться именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией, уверяют в ВС.

"Отмечу, мы постоянно проводим работу по усилению наших подразделений зенитных ракетных войск, совершенствуем систему работы мобильных огневых групп, повышаем эффективность применения авиационной компоненты, и такое развитие Воздушных Сил будет продолжаться", – добавляет Кривоножко.