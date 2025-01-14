По его словам, авиационные техники являются очень узконаправленными специалистами. Об этом "Карая" сообщил на своей странице в Instagram, передает 24 Канал.

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Как отреагировал Ворошилов

Как отметил украинский пилот, от профессиональных умений и навыков инженерно-технического состава напрямую зависит безаварийность летной работы и успех боевого применения авиации. Он заверил, что все лётчики обязаны им за постоянную боеготовность и исправность самолетов.

Готовы ли мы их просто отдать? Нет, ведь это очень узко направленные специалисты, которые учились в высших военно-учебных заведениях в течение 5 лет, получали профессиональный опыт подготовки воздушных судов в боевых бригадах и в условиях ведения боевых действий,

– заявил "Карая".

Он вспомнил, что был свидетелем многих случаев, когда аэродром находился под вражеским обстрелом, а инженерный состав перемещал авиационную технику в укрытие после вылета. Также пилот рассказал о ситуациях, когда они спасали летчиков из кабины самолетов, находившихся в пламени.

"К сожалению, некоторые из них отдали свою жизнь спасая авиационную технику, которая находилась на земле в таких случаях. Будучи прагматичным в этой ситуации, отдав высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, мы просто не сможем найти им замену", – отмечает Ворошилов.

По его словам, достаточно сложно найти среди гражданского населения кого-то с соответствующей военно-учетной специальностью. В то же время, необходимая подготовка длится довольно долго. "Карая" предполагает, что это может повлечь за собой проблемы с содержанием и обслуживанием воздушных судов.

По его мнению, это приведет к понижению боеспособности авиационных бригад.

"Авиация – это одна большая экосистема, жизнедеятельность которой напрямую зависит от выполнения функциональных обязанностей каждого элемента, взаимозаменить которых невозможно. Я хочу отстоять своих людей, нашу авиацию!", – резюмировал он.