За його словами, авіаційні техніки є дуже вузько направленими спеціалістами. Про це "Карая" повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає 24 Канал.

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Як відреагував Ворошилов

Як наголосив український пілот, від професійних вмінь та навичок інженерно-технічного складу напряму залежить безаварійність льотної роботи та успіх бойового застосування авіації. Він запевнив, що усі льотчики завдячують їм за постійну боєготовність та справність літаків.

Чи готові ми їх просто віддати? Ні, адже це дуже вузько направлені спеціалісти, котрі вчились в вищих військово навчальних закладах упродовж 5 років, здобували професійний досвід підготовки повітряних суден у бойових бригадах та в умовах ведення бойових дій,

– заявив "Карая".

Він пригадав, що був свідком багатьох випадків, коли аеродром перебував під ворожим обстрілом, а інженерний склад переміщував авіаційну техніку в укриття після вильоту. Також пілот розповів про ситуації, коли вони рятували льотчиків з кабіни літаків, які були у полум'ї.

"На жаль, деякі з них віддали своє життя рятуючи авіаційну техніку, котра перебувала на землі у таких випадках. Будучи прагматичним у цій ситуації, віддавши висококваліфікованих інженерно-технічних спеціалістів, ми просто не зможемо знайти їм заміну", – зауважує Ворошилов.