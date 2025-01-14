Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.

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Что говорят в Генштабе

В Генштабе во вторник, 14 января, отреагировали на информацию о переводе остродефицитных специалистов Воздушных сил в пехоту.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется,

– говорится в сообщении.

Зато, как там отметили, Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала.

Вместе с тем, отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д., добавили в Генштабе.

"Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", – отметили там.

Кроме этого, в Генштабе также отметили, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

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Напомним, что ранее сообщалось, что ранее информировалось, что в воинские части Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 12 января поступили телеграммы о массовом переводе большого количества личного состава в пехотные подразделения. Говорилось, что преимущественно под перевод попадают авиационные техники.

О том, что авиационный личный состав переводят в пехоту, также говорили военные летчики и их родные.

Что говорят военные и что происходит с переводом из Воздушных сил в пехотные подразделения. Читайте подробности ситуации в материале 24 Канала.