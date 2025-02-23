Україна переходить від тимчасових органів управління військами до постійної корпусної системи . Процес реорганізації почався минулого року, вже створено 5 корпусів, які показали свою ефективність. Про це на пресконференції заявив головком Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Дивіться також "Сильно крокують вперед": Буданов розповів про виробництво зброї у Росії та снаряди з КНДР

Бракує зброї

Головнокомандувач висловив вдячність союзникам за передане озброєння. Водночас генерал визнав, що ситуація у Силах оборони із забезпеченням залишається складною.

З огляду на це ми сподіваємося на ухвалення відповідних рішень щодо забезпечення критичних потреб оборони в озброєнні і військовій техніці,

– наголосив Сирський.

Нагадаємо, що президент Зеленський неодноразово вказував на повільне постачання зброї від союзників. Він пояснював, що це заважає українцям зупинити ворога на Сході. ЗМІ з'ясували, що адміністрація Байдена передавала озброєння Києву із затримками.