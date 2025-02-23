Украина переходит от временных органов управления войсками к постоянной корпусной системе. Процесс реорганизации начался в прошлом году, уже создано 5 корпусов, которые показали свою эффективность. Об этом на пресс-конференции заявил главком Александр Сырский, передает 24 Канал.

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Не хватает оружия

Главнокомандующий выразил благодарность союзникам за переданное вооружение. В то же время генерал признал, что ситуация в Силах обороны с обеспечением остается сложной.

Учитывая это, мы надеемся на принятие соответствующих решений по обеспечению критических потребностей обороны в вооружении и военной технике,

– подчеркнул Сырский.

Напомним, что президент Зеленский неоднократно указывал на медленные поставки оружия от союзников. Он объяснял, что это мешает украинцам остановить врага на Востоке. СМИ выяснили, что администрация Байдена передавала вооружение Киеву с задержками.