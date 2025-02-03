В конце октября 2024 года президент Зеленский заявил, что Украина получила лишь 10 процентов от всего пакета помощи, который был утвержден Конгрессом весной, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему помощь в последний год правления Байдена поступала медленно

Как показало расследование журналистов, последний год правления администрации Байдена в основном был отмечен задержками с поставками вооружения, вызванными бездействием Конгресса и месячными внутренними дебатами.

Напомним, что с осени 2023 года, ровно полгода республиканцы в Конгрессе блокировали принятие законопроекта о выделении для Украины более 60 миллиардов помощи.

Впрочем, отмечает издание, не только это повлияло на то, что оружие из США с большим опозданием попадало на фронт в руки украинских бойцов.

На этом также сказались внутренние дебаты в Белом доме относительно рисков эскалации с Россией, а также беспокойство относительно того, достаточны ли запасы США. Путаницы добавляла хаотичная система отслеживания оружия, в которой даже определение "доставленного" отличалось между военными подразделениями США.

Поэтому когда, наконец, в конце апреля были утверждены 60 миллиардов долларов на помощь Украине, задержки с поставками продолжились. Начиная с конца апреля до сентября администрация Байдена выделяла пакеты помощи ежемесячно в размере около 558 миллионов долларов. Только после выборов и победы Трампа средняя стоимость поставок резко выросла до уровня, которого не было с середины 2023 года.



По данным двух помощников Конгресса, до ноября было доставлено лишь около половины общей суммы, которую США обещали в 2024 году из американских запасов, и только около 30% обещанной бронированной техники поступило до начала декабря.

За последние 12 месяцев каденции Байдена Украина потеряла почти всю землю, которую она вернула во время контрнаступления 2023 года.

Некоторые аналитики утверждают, что нет четкой связи между задержками помощи США и территориальными потерями Украины. Они указывают, что неудачи на фронте вызвали проблемы с живой силой, моральным духом и тем, как Украина использует оружие, которое она уже имеет.

"Войны никогда нельзя полностью выиграть или проиграть пакетами помощи", – сказал Сет Джонс, президент Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований. В то же время аналитик признал, что в 2024 году также не видел четкой стратегической цели со стороны США и европейских союзников. "Если цель заключается в том, чтобы начать отбивать российские силы или зайти в тупик, то того, что было дано Украине, было недостаточно", – сказал он.

Меня разочаровывает то, что Украина могла получить больше оружия раньше и более передовые возможности в начале войны, чтобы помощь не была дозированной,

– сказал один американским чиновников.

Чиновник отметил, что медленные темпы помощи в 2024 году помешали украинским решительным прорывам. Острый дефицит боеприпасов заставил ВСУ отступить из Авдеевки и позволил россиянам перейти в более мощное наступление.

Александра Устинова – народный депутат, который возглавляет комиссию Верховной Рады по вопросам контроля над вооружениями и советником министра обороны. Чиновница вспомнила постоянные опоздания США с выделением помощи.

Устинова рассказала, что на одной из встреч в 2023 году ей и другим законодателям тогдашний высокопоставленный американский оборонный чиновник сказал, что США не верят, что Украине нужны самолеты F-16. Свои первые F-16 Украина получила более чем через год и использовала их для противовоздушной обороны. Такая же ситуация была с дальнобойным вооружением.

Каждый раз, когда мы что-то просим, это приходит через шесть-девять месяцев, когда война уже изменилась. И это не имеет такого влияния, если бы оно появилось вовремя,

– подытожила чиновница.

После того, как в апреле 2024 года был принят законопроект о помощи в 60 миллиардов долларов, Байден пообещал, что США наверстают упущенное. Он заявил, что позаботится о том, чтобы поставки начались немедленно.

Так, сначала Пентагон объявил о пакете оружия на 1 миллиард долларов, но размеры пакетов быстро уменьшались. А фактические поставки, по словам Устиновой, были медленными и спорадическими.

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По словам четырех американских чиновников, которые знают этот процесс, меньшие пакеты оружия могут поступить через неделю или две. Для больших поставок и когда Вашингтон пытался доставить оружие оптом, процесс был медленнее. Если что-то нуждалось в ремонте, это могло длиться до четырех месяцев.

Большинство поставок из США в течение лета были ограниченными: они включали ракеты-перехватчики малой дальности, транспортные средства для замены и артиллерию, чтобы Украина могла защитить себя, но не начинать значительные наступательные операции, обнаружил анализ Reuters.

Более мощное оружие – сложные ракеты "воздух-земля" для F-16 и дорогие ракеты, которые преследуют радиолокационные решетки – была сдержана, согласно анализу данных о расходах и объявлениями Пентагона. Многочисленные официальные лица США, знакомые с этим делом, объясняли решение сдерживать агрессивное оружие прошлым летом опасениями, что американские запасы исчерпываются.

Секретный анализ, поданный в Конгресс командованием США в Европе, выявил несколько систем вооружения, которые США могли бы предоставить без исчерпания запасов, и которые Украина могла бы эффективно использовать, по словам двух людей, которые читали документ. Системы не указали.

В течение лета США объявляли цифры поставок на веб-сайте Пентагона, которые, казалось, указывали на то, что почти все, что было обещано из американских запасов, было доставлено.

Но отдельные расследования, проведенные генеральным инспектором Пентагона и Управлением подотчетности правительства, показали, что администрация, похоже, не знала, сколько оружия было доставлено, или насколько отстали поставки.