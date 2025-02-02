Речь идет о более 70 миллиардах долларов США оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью для Associated Press.

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На какую сумму военной помощи от США получила Украина

Владимир Зеленский рассказал, что от политиков в Соединенных Штатах, что американцы "дали Украине 177 миллиардов долларов помощи", которую поддерживал Конгресс или различные организации, то настоящее число абсолютно отличается от заявленного.

Я как президент воюющей страны вам говорю, мы получили более 75 миллиардов (долларов США – 24 Канал). То есть 100 миллиардов из этих 177, или 200, говорят некоторые люди, мы не получали, и это важно. Потому что мы говорим о конкретных вещах. Мы получали это не деньгами, а оружием на 70 с чем-то миллиардов (военной помощи – 24 Канал),

– объяснил глава государства.

Президент не исключает, что деньги могли пойти также на обучение, тренировки, дополнительный транспорт, гуманитарные и социальные программы, однако когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и т.д., то это неправда.

"Я не знаю, где все эти деньги, может правда на бумаге, может есть сотни различных программ, мы не спорим, мы благодарны за все. Но как президент говорю, мы получили, я это фиксирую, более 70 миллиардов, и это большая помощь, но это не 200 миллиардов", – резюмировал Зеленский.

Что Зеленский сказал о помощи от США в других сферах

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство получает от США помощь для других институтов, в частности в рамках гуманитарных программ, которые сейчас были приостановлены.

В частности, говорится об энергетике, где наше государство от Соединенных Штатов получало 200 миллионов долларов, медицинская программа, а также на установление современной американской техники для ускорения процесса пересечения границы гражданами на сумму в 100 миллионов долларов.

То есть вот эти 300 – 400 миллионов (долларов США – 24 Канал), это то, что государство получило на эти программы. Я понимаю, и мы это закроем с европейцами или внутренним ресурсом, для меня это важно. И здесь я бы обратил внимание американской стороны, например, там где есть ветеранские программы, медицинские, это не очень были большие деньги, но мне кажется, что такие программы важно поддерживать во время войны,

– отметил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что эту помощь Украина не получала в бюджет, а это была прямая помощь нашим организациям от американских, и теперь эти программы остановлены.

"Пусть они (новое правительство США – 24 Канал) их не проверяют, Украина никогда их (денег на эти виды помощи – 24 Канал) не получала. Это прямые отношения одних гуманитарных организаций с другими, это важно для украинских организаций, но мы это (деньги – 24 Канал) не получали", – отметил Зеленский.

Президент также отметил, что еще есть большое количество других гуманитарных программ, о которых ему ничего неизвестно, кроме того, что они существуют. И, по словам Зеленского, наверное, президент Соединенных Штатов проведет аудит и скажет, что были еще какие-то миллиарды на помощь украинским организациям, но куда они шли украинский лидер не знает.