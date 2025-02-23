Россия не отказывается от достижения своей стратегической цели. Продвижение у врага есть, но темпы совершенно не такие, о которых они мечтали. Все идет еще более-менее контролируемо. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГУР Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Производство оружия в России

По словам Буданова, темпы производства основных видов вооружения в России сохраняются на уровне прошлого года или частично уменьшены. Наибольшего успеха оккупантам удалось достичь в изготовлении управляемых авиабомб и дронов. Они нарастили объемы производства и сильно "шагают вперед".

В то же время генерал отметил, что половина снарядов, которыми захватчики обеспечивают фронт, являются северокорейскими. КНДР на 50 процентов удовлетворяет потребность оккупационного войска в боеприпасах. Также происходит масштабная поставка из Северной Кореи 172-мм самоходных гаубиц и 240-мм реактивных систем залпового огня.

Напомним, что солдаты из КНДР участвуют в штурмах против Сил обороны в Курской области. В последнее время северокорейские военные изменили тактику на более разведенные формирования для противодействия украинским силам. ISW сообщает, что изменения в тактике могут свидетельствовать о том, что северокорейские войска получают "ценный боевой опыт".