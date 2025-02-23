Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Как провалилась российская разведка в 2022 году

По словам Буданова, россияне признали, что в 2022 году базировались на абсолютно ложных данных.

Это полный провал их специальных разведывательных служб, которые базировались на данных агентуры, которая работала здесь, в Украине. По факту, просто списывались огромные средства на это. Основываясь на абсолютно ложных данных их аналитики делали ненормальные выводы,

– отмечает глава разведки.

Россия, начиная "специальную военную операцию", мечтала за трое суток зайти в Киев, а на десятые сутки подавить все очаги сопротивления, если такие вообще были бы. В конце концов это переросло в полномасштабную войну.

Кирилл Буданов добавил, что Россия не отказывается от своей стратегической цели – речь идет о полном захвате Украины. Продвижение у врага есть, однако темы совсем не те, которые он ставил целью. Сейчас война идет контролируемо.

К слову, глава СБУ Василий Малюк на форуме рассказал, что после неудачного покушения на Буданова враг готовил теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве одной французской фирмы. В час пик там должны были сработать взрывчатка, но СБУ удалось предотвратить трагедию.