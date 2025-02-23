В Украине за три года полномасштабной войны обнаружены 102 агентурные сети россиян. В их числе были "топовые", которые планировали ликвидировать президента Украины. Перед инаугурацией Путина и на Пасху оккупанты готовили покушение на главу ГУР Кирилла Буданова. Об этом на пресс-конференции рассказал глава СБУ Василий Малюк, передает 24 Канал.

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Россия готовила теракт в гипермаркете Киева

После того, как покушение на Буданова провалилось, разъяренные захватчики решили отомстить. На этот раз не военным чиновникам или президенту Украины, а гражданским.

Так, враг запланировал теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве одной французской фирмы. В час пик, после шести вечера, когда в магазине много людей, там должны были взорваться взрывные устройства, находившиеся в местах, где расположены легковоспламеняющиеся смеси. СБУ удалось предотвратить трагедию.

Напомним, что жители Киевщины готовили теракты по заказу российских спецслужб. Речь идет о взрывах зданий ВСУ и правоохранительных органов в регионе. Их разоблачили.