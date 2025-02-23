Руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что среди планов вражеских специальных служб было ликвидировать Кирилла Буданова и его самого перед инаугурацией Владимира Путина и на Пасху. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Российские спецслужбы не спят

Малюк также отметил, что некоторые подразделения СБУ также выполняют и задачи на фронте. Также они работают и для выявления сетей вражеских агентов. По его словам, за 3 года обнаружили 102 агентурные сети.

Среди них есть даже те, которые планировали ликвидировать нашего Верховного Главнокомандующего президента Украины,

– подчеркнул Малюк.

Также он сказал, что перед инаугурацией Путина российские спецслужбы хотели организовать покушение на Кирилла Буданова. Их задержали.

В результате этого хотели отомстить. Местью должно было быть покушение на самого Василия Малюка. Он объяснил, что россияне запланировали теракт в одном из строительных супермаркетов Киева в час пик. Это удалось задокументировать и предотвратить этот теракт.