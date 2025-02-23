Об этом 24 Каналу рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов, отметив, что россияне используют различные беспилотники – разведывательные, ударные, FPV-дроны, на оптоволокне. Также противник модернизировал иранские "Шахеды", оборудовав их антеннами, устойчивыми к воздействию РЭБ.

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Украли тактику использования дронов

Денисов отметил, что для россиян Запорожская область – своеобразный полигон для тестирования новейших разработок беспилотников. Речь идет о дронах не только летательного типа, но и наземных, которые враг активно запускает по передовым позициям украинских сил. Они сбрасывают гранаты, мины, осуществляют дистанционное минирование.

Россияне буквально тестируют дроны на Запорожском направлении. Они имеют здесь определенные мощности для производства комплектующих для этих дронов непосредственно в блиндажах. У нас есть возможность это отмониторить. Также подвозят туда 3D-принтеры,

– сказал представитель "Легиона Свободы".

Противник, по его мнению, украл тактику использования дронов у украинцев, потому что она приносила нам большую пользу и все активно это обсуждали. Россияне, когда увидели, что что-то работает в украинцев, перетянули это себе.

Также враг активно использует FPV-дроны, атакуя украинскую военную и автомобильную технику. Однако украинские воины, по его словам, в ответ ликвидируют российскую технику, бьют по вражеским штурмовикам.

Последние две недели они ночью активно запускают по несколько групп "Шахедов", которые залетают на территорию Запорожского района, в частности, кружат над областным центром или транзитом проходят на Днепропетровскую или Полтавскую области,

– подчеркнул он.

Эти дроны, как отметил Константин Денисов, сбивают мобильные огневые группы, но, к сожалению, во время сбивания обломки падают на частные домовладения запорожцев, нанося ущерб. Поэтому местным жителям нужно внимательно относиться к сообщениям о воздушной тревоге и прятаться в укрытиях.

Также надо отдать должное городским коммунальным и социальным службам, которые сразу выезжают на место и оказывают всю необходимую помощь.

К слову, в Херсоне, который страдает от атак вражеских дронов, "Птицы Мадьяра" развернули систему средств радиоэлектронной разведки и борьбы. Система способна перехватывать видеосигнал, благодаря которому определяется маршрут полета беспилотника. Также она блокирует канал связи между оператором и БПЛА.