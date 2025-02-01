Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Какие последствия атаки на Запорожье

Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время. Последствия устанавливаются,

– говорится в сообщении Федорова.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время все экстренные службы работают на местах, пострадавших от обстрела. Он отметил, что вражеская атака продолжается и посоветовал не пренебрегать правилами безопасности.

Позже руководитель ОВА также добавил, что в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения, есть выбитые окна и повреждения крыши. Сейчас устанавливают подробности других последствий атаки противника.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Заметим, что местные власти пока не указали тип вооружения, которым враг нанес удары. В то же время, мониторинговые каналы сообщали о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на этот регион.