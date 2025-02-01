Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя

Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час. Наслідки встановлюються,

– ідеться у повідомленні Федорова.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Наразі всі екстрені служби працюють на місцях, які постраждали від обстрілу. Він зауважив, що ворожа атака та триває та порадив не нехтувати правилами безпеки.

Пізніше керівник ОВА також додав, що внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, є вибиті вікна та пошкодження даху. Зараз встановлюють подробиці інших наслідків атаки противника.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зауважимо, що місцева влада наразі не вказала тип озброєння, яким ворог завдав ударів. Водночас моніторингові канали повідомляли про масовану атаку безпілотних літальних апаратів на цей регіон.