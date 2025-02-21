В частности, есть изменения в антеннах, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Это 24 Каналу объяснил авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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"Раньше были, например, на четыре патч-антенны. Сейчас мы видим наибольшее количество патч-антенн. Там уже есть факты применения китайских аграрных антенн, которые используются для четкого позиционирования в воздухе", – сказал он.

Россия хочет больше терроризировать гражданских

Анатолий Храпчинский отметил, что враг активно пытается заменить некоторые западные комплектующие или китайскими. Или еще теми, которые может изготавливать или сама Россия, или с помощью, например, белорусских предприятий, которые имеют у себя оборудование для выпуска микрочипов.

Есть действия оккупантов по увеличению полезной нагрузки. Россия хочет наносить как можно больший вред среди гражданского населения. Поэтому захватчики пытаются сделать это даже в дронах, которые не были боевыми, а использовались в основном для нагрузки ПВО.

Это мы говорим о "Пародии", "Герберы". Туда уже вкладывает даже взрывную часть для того, чтобы они тоже имели какие-то последствия по подрыву, если найдет кто-то из гражданских,

– подчеркнул авиаэксперт.

Он отметил, что если вы видите какой-то беспилотник, то нужно вызвать специальную службу, которая знает, что с ними делать. Ни в коем случае нельзя делать ничего самостоятельно.