Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Сколько БПЛА атаковали Киев

Как отметили в КГВА, за минувшие сутки воздушную тревогу в столице объявляли дважды: с 22:29 до 03:10 и с 04:14 до 04:51. В общей сложности она длилась 5 часов и 17 минут.

Этой ночью в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы зафиксировали 49 вражеских БПЛА. 11 из них уничтожили силы ПВО, еще 30 дронов покинули воздушное пространство. Остальные российские беспилотники были локационно потеряны.

Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования,

– добавили в КГВА.

Отмечается, что пострадавшие и разрушения в пределах Киева не были допущены.

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К слову, этой ночью российские беспилотники атаковали Харьков. По данным мэра города Игоря Терехова, попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе, а на месте ударов возник значительный пожар.