Воскресным вечером во время атаки БПЛА уже прозвучали взрывы в Днепре. Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие, не пренебрегайте безопасностью!

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Где летят "Шахеды" вечером 30 марта

20:13, 30 марта Где летят "Шахеды": данные от ВС БпЛА на Запорожье и Днепропетровщине, курс - северо-западный;

БпЛА на юге Донецкой области, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс - северо-западный.

20:10, 30 марта Где тревога в Украине

20:04, 30 марта Мониторинговые каналы писали, что были пуски из Приморско-Ахтарска и Навли.

19:57, 30 марта Полтавская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:55, 30 марта Группы вражеских ударных БпЛА на Запорожье и Днепропетровщине, курс – северо-западный.

19:25, 30 марта "Шахеды" на Днепр.