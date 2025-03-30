Воскресным вечером во время атаки БПЛА уже прозвучали взрывы в Днепре. Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие, не пренебрегайте безопасностью!
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Где летят "Шахеды" вечером 30 марта
20:13, 30 марта
Где летят "Шахеды": данные от ВС
- БпЛА на Запорожье и Днепропетровщине, курс - северо-западный;
- БпЛА на юге Донецкой области, курс - северный/северо-западный;
- БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс - северо-западный.
20:10, 30 марта
Где тревога в Украине
20:04, 30 марта
Мониторинговые каналы писали, что были пуски из Приморско-Ахтарска и Навли.
19:57, 30 марта
Полтавская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
19:55, 30 марта
Группы вражеских ударных БпЛА на Запорожье и Днепропетровщине, курс – северо-западный.
19:25, 30 марта
"Шахеды" на Днепр.
19:02, 30 марта
Вражеские БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.