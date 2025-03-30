Недільного вечора під час атаки БпЛА вже пролунали вибухи в Дніпрі. Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою!

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Де летять "Шахеди" увечері 30 березня

20:13, 30 березня Де летять "Шахеди": дані від ПС БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні Донеччини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-західний.

20:10, 30 березня Де тривога в Україні

20:04, 30 березня Моніторингові канали писали, що були пуски з Приморсько-Ахтарська та Навлі.

19:57, 30 березня Полтавська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:55, 30 березня Групи ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині, курс – північно-західний.

19:25, 30 березня "Шахеди" на Дніпро.