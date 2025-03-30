Недільного вечора під час атаки БпЛА вже пролунали вибухи в Дніпрі. Якщо у вашій області тривога – пройдіть в укриття, не нехтуйте безпекою!
Дивіться також Мінус шість окупантів одним скидом: група Foxtrot розповіла свою історію
Де летять "Шахеди" увечері 30 березня
20:13, 30 березня
Де летять "Шахеди": дані від ПС
- БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині, курс - північно-західний;
- БпЛА на півдні Донеччини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-західний.
20:10, 30 березня
Де тривога в Україні
20:04, 30 березня
Моніторингові канали писали, що були пуски з Приморсько-Ахтарська та Навлі.
19:57, 30 березня
Полтавська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
19:55, 30 березня
Групи ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі та Дніпропетровщині, курс – північно-західний.
19:25, 30 березня
"Шахеди" на Дніпро.
19:02, 30 березня
Ворожі БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.