Це сталося у самому Харкові, пише Суспільне. 24 Канал дізнався, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Харкові вночі 31 березня: що сталося

Повітряну тривогу в Харківській області та Харкові оголосили уночі 31 березня за кілька хвилин після 2 години. Повітряні сили попередили про небезпеку від ударних дронів ворога.

БпЛА атакували місто, там пролунали вибухи. Ситуацію прокоментував міський голова Ігор Терехов. За його словами, попередньо, у Харкові є влучання на межі Шевченківського та Київського районів.

Наслідки та наявність постраждалих уточнюють. Станом на момент публікації докладної інформації про подію не було.

Зауважимо, минулої ночі відбулася ще одна атака на Харків. Тоді загинули 2 людей, пів сотні зазнали поранень, серед них діти, зруйновано багато будівель, зокрема військовий госпіталь.

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