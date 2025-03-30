Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Пряме влучання, жертви та дитина у важкому стані: все про цинічну атаку на Харків 29 березня

Мер Харкова розповів про наслідки атаки

Ігор Терехов зазначив, що внаслідок атаки загинули двоє мирних людей – чоловік і жінка. 35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток – у важкому стані.

Водночас найпідступнішим ударом став удар по військовому госпіталю. Терехов зазначив, що місто допомагає медзакладу у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу нашим пораненим захисникам.

Тільки в Шевченківському районі пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО – люди, які вже одного разу втратили свої домівки через російську війну. Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі,

– додав він.

У трьох районах Харкова, де руйнування найбільші, уже працюють мобільні ЦНАПи, аби постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації. Відкрили їх у 129-й, 51-й та 116-й школах.

Зазнав ударів і Холодногірський район. Так пошкоджено 32 приватні будинки, вибито понад 120 вікон. У понеділок, 31 березня, у 67-й школі відкриють мобільний ЦНАП, аби допомога була доступною і там.

"Ситуація складна, але Харків працює. Комунальники з першої хвилини після обстрілів ліквідовують наслідки. Станом на зараз уже закрили третину контурів. Усі комунальні послуги — в нормі", – вказав мер.

Ігор Терехов зазначив, що всім, чиє житло пошкоджене, місто пропонує розселення. Громадський транспорт працює у штатному режимі. Електромережі відновили ще вночі. Водночас триває обстеження житлових будинків: цифри щодо руйнувань, покрівель, комунікацій оновлюватимуться.