Влучання зафіксовано за низкою адрес. Що відомо про атаку на Харків, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": де є небезпека

Що відомо про атаку на Харків

У ДСНС повідомили, що удари росіян припали на Холодногірський, Шевченківський та Київський райони Харкова.

Загалом було зафіксовано 6 осередків займання. Через атаку зруйновано та пошкоджено 24 приватні і 12 багатоквартирних будинків, офісні будівлі, торгівельні об'єкти, гаражі та 13 автомобілів. Також за повідомленням Генштабу росіяни вдарили по харківському військовому госпіталю.

Росія атакувала Харків / Фото ДСНС та Олега Синєгубова

Одне з влучань сталося безпосередньо у приватний житловий будинок, який повністю зруйновано. Сталася пожежа на площі 100 метрів квадратних. З-під завалів рятувальники деблокували постраждалого чоловіка та тіло загиблої жінки. Триває ліквідація пожежі та розбір завалів,

– повідомили рятувальники.

Наразі відомо, що загалом у Харкові від російського обстрілу загинуло 2 людей.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що жертвами російського терору стали 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Ще 30 людей, за повідомленням прокуратури, постраждали – у них поранення різного ступеня важкості.

У прокуратурі Харківщини розповіли деталі атаки: дивіться відео

Серед травмованих є 5 дітей. 15-річна дівчина перебуває у важкому стані. Інші діти отримали легкі поранення.

ДСНС показала ліквідацію атаки на Харків: дивіться відео

На місці атак продовжують працювати підрозділи ДСНС, Нацполіція, медики, психологи, комунальні служби. Також задіяно кінологів.