Влучання зафіксовано за низкою адрес. Що відомо про атаку на Харків, передає 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Харків
У ДСНС повідомили, що удари росіян припали на Холодногірський, Шевченківський та Київський райони Харкова.
Загалом було зафіксовано 6 осередків займання. Через атаку зруйновано та пошкоджено 24 приватні і 12 багатоквартирних будинків, офісні будівлі, торгівельні об'єкти, гаражі та 13 автомобілів. Також за повідомленням Генштабу росіяни вдарили по харківському військовому госпіталю.
Росія атакувала Харків / Фото ДСНС та Олега Синєгубова
Одне з влучань сталося безпосередньо у приватний житловий будинок, який повністю зруйновано. Сталася пожежа на площі 100 метрів квадратних. З-під завалів рятувальники деблокували постраждалого чоловіка та тіло загиблої жінки. Триває ліквідація пожежі та розбір завалів,
– повідомили рятувальники.
Наразі відомо, що загалом у Харкові від російського обстрілу загинуло 2 людей.
Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що жертвами російського терору стали 67-річний чоловік та 70-річна жінка.
Ще 30 людей, за повідомленням прокуратури, постраждали – у них поранення різного ступеня важкості.
У прокуратурі Харківщини розповіли деталі атаки: дивіться відео
Серед травмованих є 5 дітей. 15-річна дівчина перебуває у важкому стані. Інші діти отримали легкі поранення.
ДСНС показала ліквідацію атаки на Харків: дивіться відео
На місці атак продовжують працювати підрозділи ДСНС, Нацполіція, медики, психологи, комунальні служби. Також задіяно кінологів.