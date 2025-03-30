Попадание зафиксировано по ряду адресов. Что известно об атаке на Харьков, передает 24 Канал.
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Что известно об атаке на Харьков
У ГСЧС сообщили, что удары россиян пришлись на Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы Харькова.
Всего было зафиксировано 6 очагов возгорания. Из-за атаки разрушены и повреждены 24 частных и 12 многоквартирных домов, офисные здания, торговые объекты, гаражи и 13 автомобилей. Также по сообщению Генштаба россияне ударили по харьковскому военному госпиталю.
Россия атаковала Харьков / Фото ГСЧС и Олега Синегубова
Одно из попаданий произошло непосредственно в частный жилой дом, который полностью разрушен. Произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Из-под завалов спасатели деблокировали пострадавшего мужчину и тело погибшей женщины. Продолжается ликвидация пожара и разбор завалов,
– сообщили спасатели.
Известно, что всего в Харькове от российского обстрела погибли 2 человека.
Председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что жертвами российского террора стали 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.
Еще 30 человек, по сообщению прокуратуры, пострадали – у них ранения различной степени тяжести.
В прокуратуре Харьковщины рассказали детали атаки: смотрите видео
Среди травмированных есть 5 детей. 15-летняя девушка находится в тяжелом состоянии. Другие дети получили легкие ранения.
ГСЧС показала ликвидацию атаки на Харьков: смотрите видео
На месте атак продолжают работать подразделения ГСЧС, Нацполиция, медики, психологи, коммунальные службы. Также задействованы кинологи.