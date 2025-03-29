В каких реагионах продолжается воздушная тревога и какой курс держат вражеские ударные дроны – сообщает 24 Канал.

21:46, 29 марта

Количество пострадавших в Харькове злосла

Количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.

Также есть один погибший.

21:46, 29 марта

Группа БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

21:35, 29 марта

"Шахеды" ударили по Харькову: есть жертва

Ударные дроны типа "Шахед" ударили по Харькову.

Председатель Харьковской ОВА сообщил, что в результате удара в Шевченковском районе города есть 1 погибший и 1 пострадавший.

Под атакой был также Холодногорский район.

21:28, 29 марта

Харьков оставайтесь в укрытиях! Новые группы шахедов в направлении города.

21:24, 29 марта

Группы БпЛА из Донецкой и Харьковской областей курсом на Днепропетровщину.

21:24, 29 марта

Несколько групп ударных БпЛА в пригороде Чернигова!

21:23, 29 марта

БпЛА в направлении Миргорода!