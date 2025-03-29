В каких реагионах продолжается воздушная тревога и какой курс держат вражеские ударные дроны – сообщает 24 Канал.
Количество пострадавших в Харькове злосла
Количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.
Также есть один погибший.
Группа БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
"Шахеды" ударили по Харькову: есть жертва
Ударные дроны типа "Шахед" ударили по Харькову.
Председатель Харьковской ОВА сообщил, что в результате удара в Шевченковском районе города есть 1 погибший и 1 пострадавший.
Под атакой был также Холодногорский район.
Харьков оставайтесь в укрытиях! Новые группы шахедов в направлении города.
Группы БпЛА из Донецкой и Харьковской областей курсом на Днепропетровщину.
Несколько групп ударных БпЛА в пригороде Чернигова!
БпЛА в направлении Миргорода!