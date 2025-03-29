21:35, 29 березня

Ударні дрони типу "Шахед" вдарили по Харкову.

Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок удару у Шевченківському районі міста є 1 загиблий та 1 постраждалий.

Під атакою був також Холодногірський район.