В яких реагіонах триває повітряна тривога та який курс тримають ворожі ударні дрони – повідомляє 24 Канал.
21:46, 29 березня
Група БпЛА із Чернігівщини курсом на Київщину.
21:35, 29 березня
"Шахеди" вдарили по Харкову: є жертва
Ударні дрони типу "Шахед" вдарили по Харкову.
Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок удару у Шевченківському районі міста є 1 загиблий та 1 постраждалий.
Під атакою був також Холодногірський район.
21:28, 29 березня
Харків залишайтесь в укриттях! Нові групи шахедів у напрямку міста.
21:24, 29 березня
Групи БпЛА із Донеччини та Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
21:24, 29 березня
Декілька груп ударних БпЛА у передмісті Чернігова!
21:23, 29 березня
БпЛА у напрямку Миргорода!