Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. Зауважимо, що на момент вибухів в регіоні була оголошена тривога.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили о 20:17. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників з Сумської області у напрямку Харківської. Вже о 20:37 оборонці неба закликали харків'ян прямувати в укриття, застерігаючи про БпЛА, які курсували на місто.

У центрі Харкова вибух. Удар шахедом,

– ідеться у повідомленні Терехова.

Вже за хвилину міський голова написав, що гучно було знову, зазначивши, що Харків перебуває під атакою "Шахедів". О 20:47 вибухи пролунали втретє.

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