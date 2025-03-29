Як зазначив у розмові з 24 Каналом журналіст з Дніпра Олександр Чиж, росіяни тривалий час не завдавали таких потужних ударів по Дніпру, як в останній тиждень березня. Останній раз ворог здійснив жорсткий ракетний обстріл міста на Різдво, 25 грудня 2024 року.

До теми У Дніпрі прогриміли вибухи: ворог атакує місто "Шахедами"

Росіяни змінили тактику

Журналіст наголосив, що цього тижня окупанти двічі масовано били "Шахедами" по одному і тому самому району Дніпра, в якому немає жодного військового об'єкту або іншого, що міг би цікавити армію будь-якої країни. Це – житловий сектор.

Росіяни змінили тактику. Раніше вони масовано атакували Кропивницький, коли запускали "рої" ударних БпЛА. Тепер ворог обирає місто, на яке їх направляє у великій кількості. Якісь з них українське ППО збиває, а якісь просто не встигає збивати, тому що їх дуже багато, – пояснив він.

Росія вдруге здійснила обстріл одного з центральних районів міста – по набережній Дніпра. Під час удару 27 березня було влучання БпЛА біля новозбудованого житлового комплексу. На щастя, тоді загиблих не було, проте у постраждалих людей фіксували гостру реакцію на стрес.

Важливо! За даними військової адміністрації міста, внаслідок російських атак чотири загиблих, а 21 людина постраждала (станом на 11:30).

"Атака 28 березня розпочалась близько години ночі. Я перебував від локації уражень трохи далі, але чув гучні вибухи", – зазначив Чиж.

Також окупанти завдали удару по готельно-ресторанному комплексу "Бартоломео" – стилізованому під стародавній вітрильник ресторан, який не мав жодної військової ваги. Водночас у російських ЗМІ поширився вкид, що нібито в цьому ресторані відбувалося "святкування за участю офіцерів НАТО, а також СБУ і ГРУ".