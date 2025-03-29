Що відомо про удар по військовому госпіталю в Харкові

Попередньо відомо про постраждалих серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

Увечері, 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу Shahed пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки,

– сказано в дописі.

У Генштабі однозначно заявили, що така атака – воєнний злочин. А ці злочини, як відомо, не мають терміну давності. Україна передасть відповідні докази органам міжнародного кримінального правосуддя.

Факт умисного, прицільного обстрілу армією рф української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну.