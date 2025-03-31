Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

Читайте також Росія запустила по Україні "Шахеди": які області були під атакою ворога

Скільки БпЛА атакували Київ

Як зазначили в КМВА, за минулу добу повітряну тривогу в столиці оголошували двічі: з 22:29 до 03:10 та з 04:14 до 04:51. Загалом вона тривала 5 годин та 17 хвилин.

Цієї ночі в повітряному просторі Києва та в околицях столиці зафіксували 49 ворожих БпЛА. 11 з них знищили сили ППО, ще 30 дронів покинули повітряний простір. Решта російських безпілотників були локаційно втрачені.

Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування,

– додали в КМВА.

Зазначається, що постраждалих та руйнувань у межах Києва не було допущено.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, цієї ночі російські безпілотники атакували також Харків. За даними міського голови Ігоря Терехова, влучання сталося по території цивільного підприємства у Київському районі, а на місці ударів виникла значна пожежа.