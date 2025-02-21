Зокрема, є зміни в антенах, які стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Це 24 Каналу пояснив авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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"Раніше були, наприклад, на чотири патч-антени. Зараз ми бачимо найбільшу кількість патч-антен. Там вже є факти застосування китайських аграрних антен, які використовуються для чіткого позиціювання у повітрі", – сказав він.

Росія хоче більше тероризувати цивільних

Анатолій Храпчинський зазначив, що ворог активно намагається замінити деякі західні комплектуючі або китайськими. Або ще тими, які може виготовляти чи сама Росія, чи за допомогою, наприклад, білоруських підприємств, які мають у себе обладнання для випуску мікрочипів.

Є дії окупантів щодо збільшення корисного навантаження. Росія хоче завдавати якомога більшої шкоди серед цивільного населення. Тому загарбники намагаються зробити це навіть у дронах, які не були бойовими, а використовувалися здебільшого для навантаження ППО.

Це ми кажемо про "Пародії", "Гербери". Туди вже вкладає навіть вибухову частину для того, щоб вони теж мали якісь наслідки щодо підриву, якщо знайде хтось з цивільних,

– підкреслив авіаексперт.

Він наголосив, що якщо ви бачите якийсь безпілотник, то потрібно викликати спеціальну службу, яка знає, що з ними робити. Ні в якому разі не можна робити нічого самостійно.