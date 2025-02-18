В українській розвідці кажуть, що з початку 2025 року в будові Shahed-136 ("Герань-2") зафіксували низку змін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як Росія намагається модернізувати БпЛА

У Головному управлінні розвідки розповіли, що відтепер держава-агресорка використовує новий вид бойової частини вагою 90 кг, у конструкцію "Шахеда" також встановлено додатковий баласт. Окрім цього, польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею росіяни перенесли з носової частини у хвостову.

Також на 8-канальній CRP-антені супутникової навігації було виявлено наліпку із маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts". Цілком можливо, що її використовували для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени.

Росія модернізує безпілотники / Фото ГУР

Варто зазначити, що, за даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. При цьому безпілотники отримали нові серії - "Ъ" і "КЦ".

Окрім цього, Кремль намагається налагодити виробництво аналога реактивного Shahed-238 – "Герань-3". Він оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном, що забезпечує швидкість польоту до 550 – 600 кілометрів на годину при дальності польоту до 2 500 кілометрів.

На додачу до цього, виготовлені на заводі у місті Єлабуга БпЛА “Гербера”, які раніше виконували імітаційну функцію, Росія почала споряджати бойовими частинами ОФБЧ-2,5 та інженерними боєприпасами КЗ-6.

Зазначимо, що держава-агресорка постійно атакує мирне населення України безпілотниками. Так, у ніч на 18 січня окупанти випустили 176 дронів, 103 з них вдалося збити.