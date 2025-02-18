В украинской разведке говорят, что с начала 2025 года в строении Shahed-136 ("Герань-2") зафиксировали ряд изменений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Как Россия пытается модернизировать БпЛА

В Главном управлении разведки рассказали, что отныне государство-агрессор использует новый вид боевой части весом 90 кг, в конструкцию "Шахеда" также установлен дополнительный балласт. Кроме этого, полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторную батарею россияне перенесли из носовой части в хвостовую.

Также на 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации была обнаружена наклейка с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts". Вполне возможно, что ее использовали для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения CRP-антенны.

Россия модернизирует беспилотники / Фото ГУР

Стоит отметить, что, по данным ГУР, Россия все чаще использует китайскую продукцию, чтобы заменить компоненты из США и Евросоюза. В частности, в CRP-антенне одну из схем производства США заменили на ту, которую производят в Китае. При этом беспилотники получили новые серии - "Ъ" и "КЦ".

Кроме этого, Кремль пытается наладить производство аналога реактивного Shahed-238 – "Герань-3". Он оснащен малогабаритным турбореактивным двигателем, обеспечивающим скорость полета до 550 – 600 километров в час при дальности полета до 2 500 километров.

В дополнение к этому, изготовленные на заводе в городе Елабуга БпЛА “Гербера”, которые ранее выполняли имитационную функцию, Россия начала снаряжать боевыми частями ОФБЧ-2,5 и инженерными боеприпасами КЗ-6.

Отметим, что государство-агрессор постоянно атакует мирное население Украины беспилотниками. Так, в ночь на 18 января оккупанты выпустили 176 дронов, 103 из них удалось сбить.