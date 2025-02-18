Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Обратите внимание Российский беспилотник попал в многоэтажку в Кировоградской области: среди пострадавших – дети

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Сколько "Шахедов" сбили 18 февраля

С 19:00 17 февраля россияне атаковали Украину 176 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Дроны запускали с 6 направлений – Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Крым.

Очередное воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 103 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов,

– заявили Воздушные силы.

Уточнили, вражеские дроны уничтожили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

67 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– отметили Воздушные силы.

В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области.