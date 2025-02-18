В Черкасской области 18 февраля 2025 года работала противовоздушная оборона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца.

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Обошлось без травмированных

В Черкасской области тревога в ночь на 18 февраля продолжалась почти 6 часов.

В области работали силы ПВО. В пределах нашей территории в целом уничтожено 26 российских БпЛА,

– рассказал Табурец.

Кроме этого, к счастью, обошлось без травмированных.

Однако есть повреждения в результате сбивания одного из "Шахедов". Известно, что обломки повредили четыре дома, гараж. Там выбиты окна, кое-где изуродованы крыши. Также задело автомобиль.



В Черкасской области работала ПВО / Фото Черкасской ОГА

Также российский беспилотник в ночь на 18 февраля попал в многоэтажку в Кировоградской области. Пострадали мама и двое детей. Жителей 38 квартир эвакуировали.