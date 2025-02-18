На Черкащині 18 лютого 2025 року працювала протиповітряна оборона. Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Обійшлось без травмованих

У Черкаській області тривога вночі проти 18 лютого тривала майже 6 годин.

В області працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знищено 26 російських БпЛА,

– розповів Табурець.

Крім цього, на щастя, обійшлось без травмованих.

Однак є пошкодження внаслідок збиття одного із "Шахедів". Відомо, що уламки пошкодили чотири будинки, гараж. Там вибиті вікна, подекуди понівечені дахи. Також зачепило автомобіль.



На Черкащині працювала ППО / Фото Черкаської ОВА

Також російський безпілотник вночі проти 18 лютого влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині. Постраждали мама і двоє дітей. Жителів 38 квартир евакуювали.