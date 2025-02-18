Втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 861 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 18 лютого 2025 року

  • Особового складу – близько 861 090 (+1170) осіб,
  • танків – 10101 (+12),
  • бойових броньованих машин – 21075 (+12),
  • артилерійських систем – 23275 (+53),
  • РСЗВ – 1285 (+2),
  • засобів ППО – 1068 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25586 (+181),
  • крилатих ракет – 3064 (+1),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+74),
  • спеціальної техніки – 3751 (+1).

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Втрати ворога на 18 лютого 2025 рокуВтрати ворога на 18 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ