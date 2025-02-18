Потери России в полномасштабной войне уже превысили 861 тысячу бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 18 февраля 2025 года

  • Личного состава – около 861 090 (+1170) человек,
  • танков – 10101 (+12),
  • боевых бронированных машин – 21075 (+12),
  • артиллерийских систем – 23275 (+53),
  • РСЗВ – 1285 (+2),
  • средств ПВО – 1068 (+1),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25586 (+181),
  • крылатых ракет – 3064 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37679 (+74),
  • специальной техники – 3751 (+1).

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Потери врага на 18 февраля 2025 годаПотери врага на 18 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ