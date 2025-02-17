Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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ВСУ продолжают уничтожать врага

Александр Сырский отметил, что за прошедшую неделю – с 11 по 17 февраля – потери оккупантов в автомобильной технике составили 967 единиц.

Почти тысяча транспортных средств с боеприпасами, топливом, провизией и т.д. не доехали до российских позиций,

– написал главком ВСУ.

К тому же, по словам Сырского, только в течение недели украинские воины обезвредили 88 вражеских танков и 250 бронемашин. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил защитников "за точную и профессиональную работу".

Справка. В целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 859 тысяч бойцов. За минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 1530 оккупантов.

К слову, недавно бойцы ССО провели уникальную спецоперацию в тылу врага. Аэроразведчики обнаружили скопление российских солдат в промышленном здании, а тактическая группа – зачистила территорию, ликвидировав 23 оккупантов. В то же время украинские защитники в течение 2 дней операции не понесли потерь.