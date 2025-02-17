Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського.

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ЗСУ продовжують нищити ворога

Олександр Сирський зазачив, що за минулий тиждень – з 11 по 17 лютого – втрати окупантів у автомобільній техніці склали 967 одиниць.

Майже тисяча транспортних засобів із боєприпасами, пальним, провізією тощо не доїхали до російських позицій,

– написав головком ЗСУ.

До того ж, за словами Сирського, лише протягом тижня українські воїни знешкодили 88 ворожих танків та 250 бронемашин. Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам "за влучну та професійну роботу".

Довідка. Загалом Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 859 тисяч бійців. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 1530 окупантів.

До слова, нещодавно бійці ССО провели унікальну спецоперацію в тилу ворога. Аеророзвідники виявили скупчення російських солдатів в промисловій будівлі, а тактична група – зачистила територію, ліквідувавши 23 окупантів. Водночас українські захисники протягом 2 днів операції не зазнали втрат.