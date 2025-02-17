Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про знищення комплексів РЕБ "Житель" у Воронежі 28 січня

Дорогі російські комплекси РЕБ згоріли у Воронежі в ніч на 28 січня. Автоматизовані станції були розташовані на заводі "Протек", де окупанти виготовляють.

Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у Воронежі зжерла обидвох Житєлів",

– наголосили в ГУР.

Також воєнна розвідка показала відповідні кадри.

Знищено 2 комплекси РЕБ "Житель": дивіться відео