Усе сталося на Запорізькому напрямку, де оператори 3-го окремого полку ССО під час проведення розвідувальних операцій виявили ворожий комплекс РЕБ. Після чого вони навели на ворожу ціль вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

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На Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж "Житель".

Що відомо про АСП Р-330Ж "Житель"

АСП Р-330Ж "Житель" – це радіоелектронний бортовий комплекс, який призначений для захисту та маскування військових об'єктів від радіолокаційного виявлення і наведення на них ракет та авіації противника.

Основною функцією цього комплексу є створення перешкод для роботи радіолокаційних систем противника, забезпечення електронного прикриття військових підрозділів та об'єктів, а також ведення інформаційної війни.

"Житель" може виявляти, ідентифікувати та припиняти роботу радіолокаційних станцій противника на значній відстані, що дозволяє унеможливити їх ефективне використання.