Усе сталося на Запорізькому напрямку, де оператори 3-го окремого полку ССО під час проведення розвідувальних операцій виявили ворожий комплекс РЕБ. Після чого вони навели на ворожу ціль вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.
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ССО активно нищать ворожу техніку
На Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж "Житель".
Що відомо про АСП Р-330Ж "Житель"
АСП Р-330Ж "Житель" – це радіоелектронний бортовий комплекс, який призначений для захисту та маскування військових об'єктів від радіолокаційного виявлення і наведення на них ракет та авіації противника.
Основною функцією цього комплексу є створення перешкод для роботи радіолокаційних систем противника, забезпечення електронного прикриття військових підрозділів та об'єктів, а також ведення інформаційної війни.
"Житель" може виявляти, ідентифікувати та припиняти роботу радіолокаційних станцій противника на значній відстані, що дозволяє унеможливити їх ефективне використання.
На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ "Житель" знищено,
– мовиться у повідомленні.
Знищення РЕБ "Житель": дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
- Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів. Також Сили оборони завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплексах противника, 3 пунктах управління БпЛА.
- У Силах оборони Півдня розповіли, що за березень російські війська втратили сторожовий корабель "Сергій Котов", а ще 4 судна пошкоджено.
- Також раніше повідомлялося, що окупанти почали застосовувати роботизовані платформи з гранатометом. Втім, це не стало проблемою для наших воїнів і обидві роботизовані платформи були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.