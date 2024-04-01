Все произошло на Запорожском направлении, где операторы 3-го отдельного полка ССО во время проведения разведывательных операций обнаружили вражеский комплекс РЭБ. После чего они навели на вражескую цель огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

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На Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".

Что известно об АСП Р-330Ж "Житель"

АСП Р-330Ж "Житель" – это радиоэлектронный бортовой комплекс, который предназначен для защиты и маскировки военных объектов от радиолокационного обнаружения и наведения на них ракет и авиации противника.

Основной функцией этого комплекса является создание помех для работы радиолокационных систем противника, обеспечение электронного прикрытия военных подразделений и объектов, а также ведение информационной войны.

"Житель" может выявлять, идентифицировать и прекращать работу радиолокационных станций противника на значительном расстоянии, что позволяет сделать невозможным их эффективное использование.