Все произошло на Запорожском направлении, где операторы 3-го отдельного полка ССО во время проведения разведывательных операций обнаружили вражеский комплекс РЭБ. После чего они навели на вражескую цель огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.
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ССО активно уничтожают вражескую технику
На Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".
Что известно об АСП Р-330Ж "Житель"
АСП Р-330Ж "Житель" – это радиоэлектронный бортовой комплекс, который предназначен для защиты и маскировки военных объектов от радиолокационного обнаружения и наведения на них ракет и авиации противника.
Основной функцией этого комплекса является создание помех для работы радиолокационных систем противника, обеспечение электронного прикрытия военных подразделений и объектов, а также ведение информационной войны.
"Житель" может выявлять, идентифицировать и прекращать работу радиолокационных станций противника на значительном расстоянии, что позволяет сделать невозможным их эффективное использование.
На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен,
– говорится в сообщении.
Уничтожение РЭБ "Житель": смотрите видео
Потери врага: последние новости
- За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов. Также Силы обороны нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплексах противника, 3 пунктах управления БпЛА.
- В Силах обороны Юга рассказали, что за март российские войска потеряли сторожевой корабль "Сергей Котов", а еще 4 судна повреждены.
- Также ранее сообщалось, что оккупанты начали применять роботизированные платформы с гранатометом. Впрочем, это не стало проблемой для наших воинов и обе роботизированные платформы были уничтожены с помощью FPV-дронов роты ударных БпЛА 47 отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении.