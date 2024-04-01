Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация более-менее стабильная после уничтожения "Сергея Котова", передает 24 Канал.

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"Даже вход закрыли боновыми заграждениями"

Сейчас можно фиксировать отсутствие выходов в море. Спикер отметил, что было несколько очень кратковременных подобных акций, впрочем, они имели более демонстрационный характер. Ведь фактически на пол дня выйти недалеко от берега и вернуться в пункт базирования – назвать полноценным выходом нельзя.

Сейчас враг фактически находится в обороне, спрятался на своих базах, в основном это пункт базирования в военно-морской базе Новороссийск. Там они даже вход закрыли боновыми заграждениями,

– отметил Плетенчук.

В то же время добавил, что эта ситуация когда-то должна измениться. Поэтому не стоит рассчитывать, что мы больше не увидим российские корабли в море.

Интересно, что сейчас там находятся только два патрульных небольших корабля морской охраны ФСБ, хотя до этого даже они не выходили.

Пощечина по их гордости, – Гуменюк о потерях Черноморского флота

В Силах обороны Юга отчитались, что только за март оккупанты потеряли сторожевой корабль "Сергей Котов", а еще 4 судна повреждены. В частности:

Это очень существенно отразилось на моряках россиян. Это очень мощная пощечина по гордости российского флота. Во-вторых, это существенный удар по логистике врага и по его, соответственно, разведывательных способностях,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Объяснила, поражены корабли, которые были направлены именно на такую работу. Добавила, что для оккупантов является существенной общая количественная потеря. Во время полномасштабной войны россияне мощно несут потери там, где с самого начала заявили о своем "абсолютном господстве".

"Сейчас мы видим, что для них господство в Черном море не является повесткой дня. Они больше окопаются, если бы там можно было рыть окопы", – отметила Гуменюк.