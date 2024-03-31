Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук отметил, если говорить именно о кораблях, то оккупанты вывели из Крыма свои ценные активы, передает 24 Канал.

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Почти все носители крылатых ракет перебазированы

Спикер отметил, что основной силой, боевой мощью, оккупантов в Крыму считался именно флот. Впрочем, сейчас он фактически едва ли не в полном составе покинул наш полуостров.

Большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет – фактически все перебазированы, кроме одного, извините, неудачника, который до сих пор не запустил ни одной ракеты, хотя и считается носителем крылатых ракет. Это я о "Циклоне" сейчас,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Капитан 3 ранга добавил, что основные боевые единицы врага также перебазированы. В Крыму оставили, если не тех, кого не жалко, то тех, кого, видимо, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске.

Да, там (в Крыму – 24 Канал) остается, конечно, некоторый состав кораблей, но ценные активы все выведены, если брать именно корабли,

– подытожил представитель ВМС.

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