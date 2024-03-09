Об этом заявил спикер ВМС ВСУ. Дмитрий Плетенчук отметил, можно говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море.
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"В этом деле инициатива много значит"
Спикер заметил, сегодня достаточно сложно прогнозировать, что нас ожидает в текущем году. Ведь не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав российского Черноморского флота. Агрессор адаптируется к новым вызовам и реагирует на них.
Соответственно новые операции по уничтожению вражеского флота нам приходится планировать более детально и слаженно,
– отметил Плетенчук.
В то же время сказал, что сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море.
В целом можем говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море. В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий,
– подчеркнул спикер.
Добавил, что по состоянию на сейчас у нас это получается, однако, нужно работать в дальнейшем. Ведь, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью.
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Плетенчук сказал, что именно изменило ситуацию
- Заметим, накануне спикер ВМС рассказал, что во время полномасштабной войны украинские морские дроны кардинально изменили ситуацию в море.
- Поэтому теперь российские захватчики уже не чувствуют себя свободно.
- "Увидеть их (российские корабли – 24 Канал) даже к югу от Крыма или по центральной части Черного моря – уже большая редкость. Поэтому так, ситуация изменилась, расклад изменился именно благодаря работе украинских морских дронов, видимо, в первую очередь", – подчеркнул Плетенчук.