Об этом заявил спикер ВМС ВСУ. Дмитрий Плетенчук отметил, можно говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море.

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"В этом деле инициатива много значит"

Спикер заметил, сегодня достаточно сложно прогнозировать, что нас ожидает в текущем году. Ведь не следует списывать со счетов имеющийся корабельный состав российского Черноморского флота. Агрессор адаптируется к новым вызовам и реагирует на них.

Соответственно новые операции по уничтожению вражеского флота нам приходится планировать более детально и слаженно,

– отметил Плетенчук.

В то же время сказал, что сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море.

В целом можем говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море. В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий,

– подчеркнул спикер.

Добавил, что по состоянию на сейчас у нас это получается, однако, нужно работать в дальнейшем. Ведь, по словам командующего ВМС ВСУ, каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью.

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Обратите внимание! В ночь на 5 марта украинские морские дроны Magura V5 поразили российский корабль "Сергей Котов". Он пошел на дно.

Плетенчук сказал, что именно изменило ситуацию