В эфире телемарафона спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что речь идет о серьезной угрозе для российского флота, передает 24 Канал.

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Ситуация в море изменилась, в частности, благодаря работе Sea Baby

Спикер ВМС сказал, что сейчас не готов комментировать технические характеристики, впрочем, если информация о 850 килограммах взрывчатки соответствует действительности, можно сравнить.

Боевая часть ракеты из С-300 достигает 150 килограммов. Когда она прилетает, образуется яма на более чем 5 метров, диаметр – более 10. То есть это очень серьезный взрыв. Такая ракета может разрушить целый подъезд пятиэтажки.

"Калибр", 450 килограммов боевая часть, разрушает здание, а тут получается как два "Калибра". То есть сказать, что это мощное – ничего не сказать. Это очень мощное оружие. Поэтому, соответственно, угроза для боевого корабля, который рассчитан на то, что в него будет попадание, все равно, получается, превышает даже противокорабельную ракету,

– подчеркнул Плетенчук.

Капитан 3 ранга заметил, что российские противокорабельные ракеты "Москит" имеют всего 150 килограммов взрывчатки. Подчеркнул, что наши Sea Baby – серьезная угроза для агрессора.

Также представитель ВМС рассказал, что ситуация в море в течение полномасштабной войны изменилась кардинально. Если раньше оккупанты чувствовали себя свободно в западной, юго-западной части Черного моря, и даже в начале полномасштабного вторжения ближе к нашим берегам по северо-западной части Черного моря, то сейчас этого нет.

Увидеть их даже к югу от Крыма или по центральной части Черного моря – уже большая редкость. Поэтому так, ситуация изменилась именно благодаря работе украинских морских дронов, видимо, в первую очередь,

– подчеркнул Плетенчук.

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